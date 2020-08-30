У вересні в Україні запустять новий механізм виплати грошових компенсацій за "пакунки малюка"

Як повідомляє Politeka.net, Кабмін вирішив при народженні дитини виплачувати українцям по п'ять тисяч гривень замість одноразової натуральної допомоги. Міністерство соціальної політики опублікувало на офіційному сайті інформацію про те, за якими правилами це буде працювати.

З 1 вересня батьки зможуть вибирати, що їм краще отримати від держави після народження дитини: грошову допомогу або "пакунок малюка". Компенсацію зможуть отримати громадяни України або іноземці, чиї діти народилися на території країни, а також патронатні вихователі або опікуни. Ті, хто ще не отримав "пакунок малюка" в 2020 році, можуть звернутися за грошима протягом 12 місяців.

Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися найближче відділення соцзахисту або виконавчий орган влади за місцем проживання з таким пакетом документів:

1. Заява;

2. Копія свідоцтва про народження;

3. Довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги;

4. Копію ІПН або паспорта.

Після цього заяву і документи перевіряють протягом п'яти робочих днів. "ПриватБанк" оформляє спеціальний рахунок і видає карти для виплат. Кошти, які переведуть на нього, потрібно обов'язково витратити протягом року з моменту зарахування і тільки в тих місцях, які приєдналися до урядового проекту.

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