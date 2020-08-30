У вересні в Україні вступають в силу нововведення, які помітять всі жителі
На початку осені громадян чекають різноманітні новації. Зокрема, в економічній, політичній та соціальній сферах.
Восени в Україні пенсії, зарплати, податки, зростання цін на продукти та оренду житла, а також нові штрафи.
Зарплати і пенсія
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Вже у вересні мінімальна зарплата стане більше і складе до 5000 гривень замість 4723 гривень, як було раніше.
Таким чином, зросте і пенсія українців. Підвищення торкнеться 1,5 мільйона чоловік. Так, пенсіонери, які досягли 65 років, отримуватимуть не менше 40% від мінімальної зарплати.
Штрафи за неоплачені податки
У вересні разом із зарплатами піднімуть і податки. Раніше сума податку становила 1960 гривень, тепер же сума податку підніметься до 2075 гривень. Крім того, до 1 вересня потрібно сплатити податок на нерухомість, площа якої перевищує 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків.
Для оплати податку в українців є 60 днів, після цього терміну буде нарахована пеня. Так, якщо виплата податку прострочена на 30 днів, то крім самого податку доведеться заплатити ще 10% штрафу, а якщо термін не сплачений більш ніж 30 днів, сума штрафу складе вже 20%.
Зростання цін на продукти та оренду житла
Разом з валютою, в країні піднімуться і ціни на продукти. Вже у вересні прогнозують збільшення швидкості зростання цін на 2,2%. Подорожчання торкнеться і газу, бензину, опалення, гарячої води, електроенергії.
Також з приходом осені зростуть і ціни на оренду квартир. Однак значного підвищення цін очікувати не варто, воно складе приблизно 10% і буде викликане підвищенням конкурентоспроможності на ринку.
Курс валют
Восени в Україні почнеться девальвація валюти. Експерти вже прогнозують підйом курсу долара до 28 гривень.
Проте, на їхню думку, ситуація залежить від Нацбанку. Так, якщо друкувати гривню, почнуть вже зараз, то девальвація і інфляція не змусять себе чекати.
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