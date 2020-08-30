В сентябре в Украине вступают в силу нововведения, которые заметят все жители

В начале осени граждан ждут разнообразные новации. В частности, в экономической, политической и социальной сферах.

Осенью в Украине пенсии, зарплаты, налоги, рост цен на продукты и аренду жилья, а также новые штрафи.

Зарплаты и пенсия

Уже в сентябре минимальная зарплата станет больше и составит до 5000 гривен вместо 4723 гривен, как было раньше.

Таким образом, возрастет и пенсия украинцев. Повышение коснется 1,5 миллиона человек. Так, пенсионеры, достигшие 65 лет, будут получать не меньше 40% от минимальной зарплаты.

Штрафы за неоплаченные налоги

В сентябре вместе с зарплатами поднимут и налоги. Ранее сумма налога составляла 1960 гривен, теперь же сумма налога поднимется до 2075 гривен.Кроме того, до 1 сентября нужно оплатить налог на недвижимость, площадь которой превышает 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

Для оплаты налога у украинцев есть 60 дней, после этого срока будет начислена пеня. Так, если выплата налога просрочена на 30 дней, то помимо самого налога придется заплатить еще 10% штрафа, а если срок не уплачен более чем 30 дней, сумма штрафа составит уже 20%.

Рост цен на продукты и аренду жилья

Вместе с валютой, в стране поднимутся и цены на продукты. Уже в сентябре прогнозируют увеличение скорости роста цен на 2,2%. Подорожание коснется и газа, бензина, отопления, горячей воды, электроэнергии.

Также с приходом осени вырастут и цены на аренду квартир. Однако значительного повышения цен ожидать не стоит, оно составит примерно 10% и будет вызвано повышением конкурентоспособности на рынке.



Курс валют

Осенью в Украине начнется девальвация валюты. Эксперты уже прогнозируют подъем курса доллара до 28 гривен.

Тем не менее, по их мнению, ситуация зависит от Нацбанка. Так, если печатать гривну, начнут уже сейчас, то девальвация и инфляция не заставят себя ждать.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, за что придется переплачивать.