Колишня солістка популярного російського гурту "Срібло" Ольга Серябкіна попрощалася з літом в спокусливому образі

Співачка поділилася свіжими фото в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах Серябкіна позує на тлі природи. Співачка вирішила провести останні спекотні дні в легкому і комфортному одязі. На ній коротке плаття в обтяжку з оригінальним вирізом на грудях і високим розрізом з одного боку на спідниці. Ця пікантна деталь додає її образу "перчинки". У такій сукні ніхто не зможе встояти перед фігурою співачки.

Серябкіна впевнено позує перед камерою, вибираючи для цього найвигідніші пози. На ній мінімум макіяжу, що робить її образ більш природним.

Шанувальники зірки не змогли прокоментувати знімки, так як в сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Серябкіна опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спокусливий кадр, для якого вбралася в тонке шовкове плаття, більше нагадує ночнушку. Красуня розвалилася у високій траві серед кульбаб, закривши очі. Одну руку Серябкіна завела за голову, а другу поклала під пахву. Судячи з кадру, на ній немає бюстгальтера - цей факт став "перчинкою" літнього образу.

Варто відзначити, що Ольга виклала фото в двох варіантах: кольоровому і чорно-білому. В описі вона запропонувала фанатам вибрати кращий знімок. Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від пекучих кадрів і залишили багато приємних коментарів.

Нагадавши, пекуча екс-солістка "Срібло" попустувала на траві і збентежила всіх виглядом без білизни.

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