Известная певица Ольга Серябкина, которая раньше пела в группе "Серебро", поделилась ярким кадром с отдыха
Как передает Politeka.net, свежий снимок появился в Инстаграм у звезды. Серябкина позировала на камеру в речке. Она была вся мокрая и выбралась на пирс лишь на половину. Певица без стыда выпятила свою пышную грудь вперед, в результате чего она едва не вывалилась из миниатюрного купальника.
«Я управляю вещами», - подписала фото звезда.
За час ее фото собрало более 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Опалённая солнцем», «Ты управляешь нашими сердцами», «Красотка каждый день», «Огонь», «Вот и килька моя всплыла», «Русалка нашего времени», «Вау. Нереально красивая», «Afrodita, выходи скорее из воды», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ольга Серябкина очень популярна, несмотря на то, что больше не поет в коллективе. В Инстаграм у звезды больше 3 миллионов подписчиков. Недавно она опубликовала фото, на котором сверкнула формами в обтягивающем комбинезоне на тонких бретельках. Грудь и ягодицы звезды в этом наряде смотрелись красиво и соблазнительно выпирали. Девушка сделала фото на закате, что придало ему особого шарму.
Напомним, что Ольга Серябкина устроила жару на заднем сиденье машины: "Порви всех, малышка".
Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина в невидимом бикини восхитила размерами бюста, устроившись на травке: "Вау, ну и сок".
Также Politeka писала, что Ольга Серябкина в жарком мини показала на заднем сидении, как выглядит страсть: "Нереальная".