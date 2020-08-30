Відома українська співачка Слава Камінська поділилася палким спільним фото зі своїм партнером по передачі "Танці з зірками" Дмитром Дікусаром

Зірка поділилася новим постом, присвяченим її майбутній появі на паркеті популярного українського танцювального шоу. Про це пише Politeka.net.

Так, Камінська розповіла, що два роки не могла вийти на паркет через отриману травму.

"Зараз, пройшовши певний шлях протягом цих двох років, я відчуваю, що готова. Готова довіритися партнеру, готова розчинитися в танці, готова ризикувати і пробувати нове, готова приміряти різні образи і амплуа. Я готова. Спасибі, Дмитро Дікусар, я майже не боюся (але це не точно)", - написала Камінська.

Свій пост вона супроводила спільним фото зі своїм партнером. На ньому вони завмерли в танцювальному па, повністю готові до виходу на паркет. На Дмитрі костюм з червоним піджаком, а на Славі – коротке танцювальне плаття, яке тут же приковує погляд до співачки завдяки своєму глибокому декольте.

Шанувальники зірки не могли пройти повз такий пост. Серед тих, хто побажав їй удачі виявилася і відома українська ведуча Леся Нікітюк.

"Найкраща", "красуня!!! Удачі", "Боже, яка богиня", "Вау шикарно",» Джей Ло", "Ох, жаркі", - пишуть люди.

Нагадаємо, щаслива Камінська вразила видом в компанії двох гарячих красенів.

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