Известная украинская певица Слава Каминская поделилась жарким совместным фото со своим партнером по передаче «Танці з зірками» Дмитрием Дикусаром

Звезда поделилась новым постом, посвященным ее предстоящему появлению на паркете популярного украинского танцевального шоу. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Каминская рассказала, что два года не могла выйти на паркет из-за полученной травмы.

«Сейчас, пройдя определенный путь в течение этих двух лет, я чувствую, что готова. Готова довериться партнеру, готова раствориться в танце, готова рисковать и пробовать новое, готова примерять разные образы и амплуа. Я готова. Спасибо, Дмитрий Дикусар, я почти не боюсь (но это не точно)», - написала Каминская.

Свой пост она сопроводила совместным фото со своим партнером. На нем они замерли в танцевальном па, полностью готовые к выходу на паркет. На Дмитрии костюм с красным пиджаком, а на Славе – короткое танцевальное платье, которое тут же приковывает взгляд к певице благодаря своему глубокому декольте.

Поклонники звезды не могли пройти мимо такого поста. Среди тех, кто пожелал ей удачи оказалась и известная украинская ведущая Леся Никитюк.

«Самая лучшая», «Красотка!!! Удачи», «Боже, какая богиня», «Вау шикарно», «Джей Ло», «Ох, жаркие», - пишут люди.

Напомним, счастливая Каминская поразила видом в компании двух горячих красавцев.

Как сообщала Politeka, Каминская потрясла видом в свадебном платье, мама Сердючки оценила.

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