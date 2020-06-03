Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" заинтриговала кадром с намеком на "нового" возлюбленного

После второго развода (артистка рассталась с хирургом Эдгаром Каминским) любопытные поклонники особенно интересуются личной жизнью знаменитости - каждое новое фото Славы становится центром обсуждения. В социальной сети Инстаграм певица опубликовала яркий кадр, на котором позировала в ярком образе вместе с двумя молодыми коллегами, пишет Politeka.

Так, на новом кадре счастливая и улыбающаяся Слава появилась в компании двоих коллег. Артистка позировала в светлой футболке и кожаных штанах, при этом ее яркая улыбка тут же покорила фанатов, а молодые коллеги привлекли внимание к себе.

«Киря, все скажу лично , а тут Ай лав ю, май бесит френд ❤️ @ucupcake хиппи берздей🌭🍔🍔🍕», - написала Слава под постом.

Подруга Каминской – Леся Никитюк, также не удержалась тут же отметив: «Хто це таке красіве?😁».

Фанаты также поддержали комментариями:

«Какая красивая пара ❤️(я про мальчишек)», «Ням ням 😂😋❤️», 2Слава привет . Ты очень красивая девушка. Ай лав ю», «Боже, какая красота!! Я о вас, конечно же, Слава!!», «Шикарная пара!!! Надеюсь они вместе😂😂😂😂😂😂», «Это Сссллаааава 😘», «Счастливая🔥❤️ Обожаю 😘».

До этого также артистка засветила таинственного незнакомца, который и был ее фотографом, предложив угадать, кого скрывает от посторонних глаз.

«Детективное агентство «лунный свет» 😂 Внимание вопрос к знатокам:) Кто меня фоткал ?», - написала Каминская.

Вот что ответили фанаты:

«Лаура», «ЛЕО!», «Мама или дети😉», «Отражение в очках выглядит по-детски!😎🤗», «Леон😉», «Какая Вы красивая ☺️», «Муж», «Куртка Лауры в руках... наверное дочь...», «В очках отображается ребёнок, но плохо видно кто именно. Можно предположить, что если велик белый с розовым, то это была дочка».

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

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