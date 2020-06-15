Звездная участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская поразила красотой на прогулке в свадебном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад 🤣 че добру преподать ? Пляж же?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Каминская позирует в свадебном белом платье, демонстрируя безупречную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Среди тех, кто лайкнул снимки Каминской, была и сценическая "мама" Верки Сердючки - актриса Инна Белоконь.

«Какая же ты красивая», «Блиннн.... Как можно такую женщину променять», «главное не во что одета), а что на душе и лице!) Я вижу счастье и это самая главная одежда», «просто бомба», «Красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников внезапным фото с новой «свекровью».

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с Натальей Гордиенко, а в сториз – фото с ее сыном. Выяснилось, что Гордиенко – мать известных политиков Александра и Сергея Кацубы. Сергей Кацуба был народным депутатом от Партии регионов, а Александр был депутатом Харьковской городской рады. Судя по профилю их матери, она поддерживает партию Шария.

Фото осталось бы не замеченным, если бы Слава не оставили под ним провокационную подпись.

Напомним, что Каминский похвастался необычными развлечениями в доме бывшей жены: "Она так привлекает....".

Как сообщала Politeka, Каминская накинулась на журналистов из-за своих пластических операций и романов: "Интернет все помнит".

Также Politeka писала, что дерзкая Каминская из «НеАнгелов» устроила стриптиз прямо на парковке: «Слава, тебя не узнать».