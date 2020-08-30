Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала пекучі кадри з відпочинку на морі

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Цього разу дівчина показала миле фото з ресторану, куди вона пішла вечеряти. Для прогулянки вона обрала сміливий наряд, який не приховував її пишних форм, а підкреслював кожен вигин її пишних форм (щоб побачити фото доскрольте до коца сторінки).

Цього разу вона знайшла лук, який чудово сидить на її формах. Аутфіт знаменитої красуні, яку називають "російською Кардашьян", створила облягаюча сукня з глибоким декольте і на тонких бретельках. Декольте настільки глибоке, що знамениті форми ледь не випадають, при цьому видно, що дівчина не стала надягати ліфчик. Головною родзинкою сукні стали рюшки в зоні декольте, які акцентують увагу на її бюсті.

Інстадіва сидить за столом в ресторані, дивлячись в камеру і мило посміхаючись. Образ доповнило вільно розпущене по плечах волосся і ніжний макіяж з рожевими губами і накладними віями.

Дивлячись на знімок, хочеться залишити для дівчини кілька компліментів: "Приголомшлива краса", " божественне тіло", "Оууу, смачна цукерка", "прекрасний вид", "дуже гаряча картинка, любов".

На жаль користувачі мережі не змогли залишити свої коментарі для моделі, адже дівчина засвітила знімок у своєму Instagram-Stories.

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