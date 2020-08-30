Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала пекучі кадри з відпочинку на морі
Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Цього разу дівчина показала миле фото з ресторану, куди вона пішла вечеряти. Для прогулянки вона обрала сміливий наряд, який не приховував її пишних форм, а підкреслював кожен вигин її пишних форм (щоб побачити фото доскрольте до коца сторінки).
Брежнєва в прозорій сукні безсоромно потерлася об гарячого красеня: "Не могла відмовити"
Українців позбавлять субсидій в опалювальний сезон, кому не пощастить: "Більшість людей..."
Виплачувати пенсії будуть по-новому, важливе попередження ПФУ: "з 1 вересня..."
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95": "Тримайся, дорога!"
Цього разу вона знайшла лук, який чудово сидить на її формах. Аутфіт знаменитої красуні, яку називають "російською Кардашьян", створила облягаюча сукня з глибоким декольте і на тонких бретельках. Декольте настільки глибоке, що знамениті форми ледь не випадають, при цьому видно, що дівчина не стала надягати ліфчик. Головною родзинкою сукні стали рюшки в зоні декольте, які акцентують увагу на її бюсті.
Інстадіва сидить за столом в ресторані, дивлячись в камеру і мило посміхаючись. Образ доповнило вільно розпущене по плечах волосся і ніжний макіяж з рожевими губами і накладними віями.
Дивлячись на знімок, хочеться залишити для дівчини кілька компліментів: "Приголомшлива краса", " божественне тіло", "Оууу, смачна цукерка", "прекрасний вид", "дуже гаряча картинка, любов".
На жаль користувачі мережі не змогли залишити свої коментарі для моделі, адже дівчина засвітила знімок у своєму Instagram-Stories.
Нагадаємо, фігуриста Демі Роуз в бікіні спокусила східним чином.
Як повідомляла Politeka, апетитна Демі Роуз в чорній білизні осідлала квадроцикл.
Також Politeka писала, що Демі Роуз повністю роздяглася і блиснула білими смужками від бікіні.