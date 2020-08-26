Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, прокатилась на квадроцикле в черном бикини

Модель любит активный отдых на природе, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм есть довольно много кадров, сделанных на пляже, во время катания на яхте или прогулок в лесу. Деми предпочитает также не скрывать свое тело и очень много загорает, чтобы ее кожа выглядела румяной и смуглой.

При этом Роуз не акцентирует внимание на одежде, она любит подчеркивать именно свои достоинства. Так, во время поездки на квадроцикле, Деми посветила ягодицами в черном бикини с лямками с высокой посадкой. Выпятив свои формы перед объективом, Деми с легкой улыбкой на лице заинтриговала сеть:

«Симпатичная гладкая кошечка», «Que hermosa 😍», «Так 😅 🔥 горячо», «Та еще тигрица 🤩🤗😜», Модная белла в бикини», «Просто страстная пантера», «Красиво и очень мило 🤗🤗👏👏👏👏», «Bella y voluptuosa 😍😘🔥💯❤️», «Независимо от того, что она носит. Господи, помилуй», «Потрясающая красота ❤», «Нравится Ваш новый образ», «Такая красивая женщина с величайшим животным магнетизмом, что я когда-либо видел 💙💚❤️😍😘💋», - пишут пользоватлеи.

Мы также писали, что Деми любит подчеркивать свои пышные формы длагодаря довольно смелым купальникам, совсем не прикрывающим ее грудь и бедра. При этом она без смущения часто удивляет кадрами в одном халате и даже без белья.

Также молодая красотка покорила видом в прозрачном боди и тонкой юбке из сеточки. Знаменитость позировала на мягком диване, удачно расположившись боком к объективу и тем самым подчеркнув свои стройные ноги в босоножках на шпильке. Рядом с моделью также позировала ее милая собачка, умилившая сеть.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами