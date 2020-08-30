Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, з ким розважається у рідному Хмельницькому

Знаменитість опублікувала в соціальній мережі "Instagram" нове домашнє відео, порадувавши своїх шанувальників, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Вдома Лесю Нікітюк чекає її чотирилапий улюбленець Рафік-пес породи вест-хайленд-уайт тер'єр. Зірка зняла на відео їх першу зустріч після тривалої розлуки, на ньому щасливий друг буквально застрибнув на свою господиню і почав самозабутньо вилизувати її обличчя. Леся Нікітюк практично не чинить опір пестощів свого велелюбного вихованця і кілька разів з посмішкою повторює, що теж сумувала за ним.

Багатьох користувачів соціальної мережі зворушили стосунки ведучої з Рафіком, але деякі воліли б бачити з нею чоловіка:

"Щоб коханий мужчинка тебе так цілував!"; "Який милаха 😆"; "це є любов"; " Мама приїхала 🤗"; " і знову собачка замість нормальної сім'ї!"; "Як же це мило, до сліз"; "в них любові нескінченність, без умовної і без граничної"; "щоб чоловік так умів"; "найкращі друзі😍 😍 😍 👍 👍 👍"; "я звичайно дуже люблю тварин, але лизати в рот себе дозволяти аяяй".

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