Дочка популярної актриси Анастасії Заворотнюк, яка зараз бореться з раком, попросила допомоги у небайдужих

Анна опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео і показала, як проводить час у Москві, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).

Судячи з геолокації, дівчина влаштувала зйомки в одному з розкішних московських готелів. На відео вона постала в короткій чорній сукні з тонкими бретельками - завдяки цьому добре помітно, що Анна не одягла бюстгальтер. Спочатку дочка актриси позує, сидячи на підлозі в спальні, з такого ракурсу у всій красі видно стрункі ноги. Потім Анна Заворотнюк одягла туфлі і вийшла на балкон, де показав свою фігуру з расних ракурсів.

В описі красуня звернулася читачам з проханням порадити нові музичні твори: "напишіть свої улюблені треки в коментарі, хочу оновити свій плейлист". Користувачі соціальної мережі відгукнулися на заклик, а багато хто навіть залишив їй компліменти:

"Яка ви красива ❤️😍💋💞💖💕❣️"; "Питання? Як там старша Заворотнюк ???"; "Анна, ви до неможливості красива дівчина! Я захоплююся вами"; " Ганнуся, ви Королева краси))) Не відвести очей)"; "лялечка😍 😍 😍 🌹"; "Боже, як же естетично😍❤️❤️"; "ну королева❤️😍 🔥"; "ти знущаєшся, які можуть бути треки? Ти божественної краси".

Нагадавши, батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "спочатку стало краще, а потім...".

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