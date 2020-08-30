Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, показала кадр з літака

Як передає Politeka.net, 28-річна Ксенія Лобода вирішила не відставати від своєї відомої родички і також стати популярною. Дівчина створила мікроблог в соцмережі Instagram, куди викладає різні фотографії. Поки на її сторінку підписані не так багато людей, як у Світлани, проте вона не засмучується, адже це справа часу.

Ксенія регулярно постить фотознімки, записує відео в сторізи. Не так давно Лобода молодша вирушила на літній відпочинок за кордон і ось тепер красуня повернулася на батьківщину. Свій політ в літаку, де вона летить першим класом, дівчина вирішила відобразити на фото і викласти в мережу.

На знімку Ксюша ефектно задерла ногу і попозувала в кріслі літака, одягнена в білий одяг і навіть взуття. На ній були спортивні штани і світшот, а волосся затягнуте в тугий високий хвіст. Красуня не дивилася в кадр, погляд її був звернений в ілюмінатор літака.

"Вір у свій політ, і небо не закінчиться ніколи», - підписала вона знімок.

У коментарях одна з підписчиць побажала ій м'якої посадки.

Раніше ми писали, що Ксенія Лобода відзначила 28-й день народження. На честь свята красуня поділилася в мережі спокусливим фото, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина виглядала дуже щасливою.

До цього Ксенія поділилася кадрами з відпочинку, на яких позувала в леопардовому купальнику, зверху якого одягла прозору чорну накидку. Дівчина сиділа на диванчику на тлі моря. Вона сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному топі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

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