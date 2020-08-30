Сергій Лазарєв у новому стильному образі розповів, про що важливо пам'ятати, щоб не захандрити восени

Популярний російський співак, якому багато хто приписує роман з Ані Лорак, поділився своїми думками про закінчення літа в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на новому фото Лазарєв позує в стильному піджаку цегляного кольору і білій водолазці. Артист суворо дивиться в сторону, одночасно застібаючи гудзики на своєму вбранні.

У підписі до фото Лазарєв вирішив поділитися своїми думками про прийдешній початок осені.

"Осінь все ближче...попереду дощі і сірість...але головне, щоб сонце продовжувало світити всередині вас...нехай вас зігріває любов", - написав він.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати його пост.

"Залипла на руки", "який загадковий погляд", "не відірвати очей", "Ааа який колір! І як вам йде. Наше Сонце завжди світить незалежно від пори року. Гарного дня, Сергій!", "Нічого собі який гарний і елегантний", "Ох вже ці руки, вени", "Денді", "це взагалі законно бути таким красивим", "на Сережу можна дивитися нескінченно", "елегантний як рояль, Сергій", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лазарєв поділився фото, на якому позував на камеру в білосніжному піджаку, який він надів на голе тіло. Він повернув голову в сторону, щоб показати татуювання на шиї у вигляді букви N. увагу шанувальників привернула брошка, яку Сергію причепили на піджак. Вона нагадувала замок у вигляді вогника.

За годину пост виконавця зібрав понад 20 тисяч лайків. Не стрималася, і поставила лайк під фото російська співачка Лоліта.

Нагадавши, "коханець" Лорак убив видом в піджаку на оголене тіло, навіть Лоліта не встояла.

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв у темному вбранні звів з розуму прихильниць, несподіване фото.

Також Politeka писала, що Лазарєв розбурхав гарячим виглядом в чорному костюмі, навіть Ані Лорак не встояла.