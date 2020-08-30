Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша удивила экстремальными развлечениями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фотографий, на которых были запечатлены моменты ее экстремального отдыха с друзьями. На снимках видно, что 15-летняя Мария каталась с друзьями на квадроциклах. На ярких снимках видно, что девушка ездила по воде и крутым склонам.

«Это было очень увлекательно и страшно, спасибо всем кто был со мной», - подписала фото красотка.

Стоит отметить, что на одном из фото девушка прижалась к юному парню и игриво улыбалась. Подписчикам Марии очень понравились фото. Они оставили под постом почти 10 тысяч лайков и множество комментариев.

«Красотка 🔥 Те идёт камуфляж», «Не плохо бейби», «Мажоры», «Круто», «Огонь», «Классная», «Красавица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мария Полякова сверкнула фигуркой в купальнике. Маша, как известно, старшая дочка Поляковой. Она очень похожа на свою мать: и фигурой, и внешностью. А вот младшая дочка певицы больше похожа на отца.

Мария уже сегодня является очень популярной в сети. У нее почти 160 тысяч подписчиков. Интересно, что уже сейчас Мария пытается зарабатывать на рекламе у себя в Инстаграм. Она даже не стесняется озвучивать цены прямо у себя в профиле.

Напомним, что Мария Полякова превратилась в модель ради томных фото: "Бомба, вся в мамочку".

Как сообщала Politeka, Мария Полякова пощеголяла голыми ножками в раскованном дефиле: «Ну точно модель».

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