Дочка Олі Полякової Маша приміряла на себе роль справжньої моделі на нових гламурних фото

15-річна красуня опублікувала знімки в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових фотографіях Маша позує в короткій чорній спідниці, білій майці і накинутій зверху білій сорочці з коротким рукавом. Яскравий акцент в образ юної красуні додає макіяж з великими стрілками і зеленими тінями в куточках очей. Полякова-молодша також не втратила шанс продемонструвати свою любов до трендів і додала до свого образу прикрасу у вигляді масивного ланцюга.

На знімках Маша позує з упевненістю справжньої моделі. Дівчина зухвало дивиться прямо в камеру і млосно притискає до обличчя руку, ніби поправляючи волосся, що розлетілося на вітрі.

Підписники Маші залишили під її постом безліч коментарів.

«Ти зірка», «ти шикарна дівчинка!», «Машенька, ти просто космос!!», «Дівчина гарно позує, безперечно. Але що то за пляма на простирадлі на третьому фото?», «Фото бомба, вся в матусю красуню», «Маша яка ти гарна, я не можу», - пишуть люди.

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На фото Маша сидить в підвісному кріслі в червоному купальнику з "невидимими" частинами. Волосся Маша залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина не соромилася показати своє засмагле тіло і фігуру, яка дісталася від матері.

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