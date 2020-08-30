Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пірожков, здивував незвичним зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, заради нового проекту артист сильно змінився і придбав нову відмітну особливість. Він показав зміни крупним планом на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На знімку Олександр Ревва постав ніби іншою людиною, в першу чергу, завдяки густим вусам під носом. Судячи з обстановки, над зовнішністю артиста тільки-тільки попрацювали гримери - він сидить в кріслі, по шию укритий накидкою. У шоумена можна помітити досить коротку зачіску-Їжачок з проділом.

"Не можу придумати ім'я і професію цьому чоловікові. Допоможіть, друзі!!! Всім гарного дня!!!",- підписав фото Олександр Ревва.

Користувачі соціальної мережі тут же відповіли на заклик артиста і запропонували свої варіанти в коментарях, багато відзначили схожість актора з іншими знаменитими особистостями:

"Дон пепероне, колбасобарон😂 🔥"; "Старий Діма Білан"; " Новий Лукашенко😂 😂 😂 😂 😂";" позашлюбний син Лукашенка"; " Микола, Конюх. Любить співати і фанатіє від групи Queen👌"; "вусате дівчисько, утри вусами сльози"; "це ж вилитий Діма Білан😁"; "Фредді Пирожков".

Раніше Олександр Ревва поділився з передплатниками, що події фільму "прабабуся легкої поведінки", в якому він зараз знімається, будуть проходити на ВДНГ в Москві в 1980 році. Вона навіть показала своє фото в новому образі на тлі столичних видів.

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