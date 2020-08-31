Зірки «Квартал 95» не перестають дивувати спекотними фотосесіями, які зводять з розуму їх шанувальників

Як передає Politeka.net, літо - пора яскравих відвертих зйомок, які дають можливість показати всю красу жіночого тіла. Красуні з "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" не стали упускати це літо, тому зробили все, щоб запам'ятати його.

Кожна з красунь влаштувала спекотну літню фотосесію. Хтось фотографувався в купальниках, хтось показував свою витончену фігурку в розкішних сукнях, а хтось, як Олена Кравець, демонстрував зухвалий образ байкерші.

Але кожна "кварталівка" показала, що вона унікальна.

Так, Ірина Сопонару під кінець літа поділилася спокусливим фото в купальнику, а також влаштувала гарячу зйомку з конем.

Марта Адамчук похвалилася неймовірно жіночним вбранням з прозорим верхом.

А Віра Кекелія полонила ніжним образом на Івана Купала.

Тетяна Песик показала, що може бути неймовірно спокусливою і пристрасною. Про це говорять її останні фото.

Ефектна блондинка Лера Товстолес в черговий раз похвалилася своєю витонченою фігуркою в купальнику і літньому вбранні.

Екзотична красуня Еліна Мбані не залишилася осторонь і підкорила шанувальників літньою зйомкою з конем.

Нагадаємо, що томна блондинка з "Квартал 95" в зухвалому міні піднялася на високого красеня: "це захват!".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" зняла купальник і показала, чим полоняє чоловіків.

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