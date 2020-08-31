Зірки «Квартал 95» не перестають дивувати спекотними фотосесіями, які зводять з розуму їх шанувальників
Як передає Politeka.net, літо - пора яскравих відвертих зйомок, які дають можливість показати всю красу жіночого тіла. Красуні з "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" не стали упускати це літо, тому зробили все, щоб запам'ятати його.
Кожна з красунь влаштувала спекотну літню фотосесію. Хтось фотографувався в купальниках, хтось показував свою витончену фігурку в розкішних сукнях, а хтось, як Олена Кравець, демонстрував зухвалий образ байкерші.
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Але кожна "кварталівка" показала, що вона унікальна.
Так, Ірина Сопонару під кінець літа поділилася спокусливим фото в купальнику, а також влаштувала гарячу зйомку з конем.
Марта Адамчук похвалилася неймовірно жіночним вбранням з прозорим верхом.
А Віра Кекелія полонила ніжним образом на Івана Купала.
Тетяна Песик показала, що може бути неймовірно спокусливою і пристрасною. Про це говорять її останні фото.
Ефектна блондинка Лера Товстолес в черговий раз похвалилася своєю витонченою фігуркою в купальнику і літньому вбранні.
Екзотична красуня Еліна Мбані не залишилася осторонь і підкорила шанувальників літньою зйомкою з конем.
Нагадаємо, що томна блондинка з "Квартал 95" в зухвалому міні піднялася на високого красеня: "це захват!".
Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" зняла купальник і показала, чим полоняє чоловіків.
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