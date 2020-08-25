Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару підкорила шанувальників чуттєвим образом на коні
Артистка "Жіночого кварталу" поділилася стильним чорно-білим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Сопонару позує сидячи верхи на коні і пильно дивлячись в камеру. При цьому її наряд зовсім не підходить для верхових прогулянок. Так, для фотосесії красуня вибрала коротке чорне плаття з глибоким декольте, яке ідеально підкреслює її тендітну фігуру. Волосся артистки вільно майорять на вітрі, що робить її образ ще більш романтичним.
"Це любов! Це захват!",- поділилася зірка своїми враженнями від фотосесії.
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Її підписники бурхливо відреагували на чуттєве фото.
"Найкраще в інсті за сьогодні", "Ух ти", "просто чудово", "дуже красива дівчина", "мати я осліп", - пишуть в коментарях.
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На фото Ірина була в легкій шовковій сукні і без білизни. Сопонару залишила розпущеним волосся, а сама відвела погляд від об'єктива камери. Красуня демонструвала своє тіло в чорно-білих тонах. Фото завдяки цьому вийшло загадковим і ніжним.
"Залишайся диким місячним дитиною", - підписала кадр Сопонару.
Фанати поставили більше шести тисяч лайків і написали ще більше коментарів.
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