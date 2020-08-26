У мережі з'явилися весільні фото 27-річної гумористки, учасниці "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Аліни Гордієнко

Як передає Politeka.net, знімки опубліковані в Instagram на сторінці "Жіночого кварталу". На кадрах щаслива блондинка постала з нареченим і друзями.

Дівчина вибрала незвичайний наряд для одруження. На ній довга біла сукня-ночнушка з прозорою вставкою трохи вище грудей. Подібні сукні-комбінації нині в моді: їх люблять за легкість, ніжність крою і привабливість.

Тонка тканина вигідно підкреслила струнку фігуру Аліни, ніжними хвилями спускаючись до ніг.

Актриса не стала надягати фату. Романтичний образ нареченої доповнили кілька ланцюжків з кулонами, а також ідеальна зачіска. Варто відзначити, локація для фотосесії обрана просто фантастична - на даху будівлі, де під ногами закоханих розкинулося все місто.

"Вітаємо молодят @alinagordienko та @blazhkevidge! 💘 💘 💘 Нескінченного, безмежного щастя, незабутніх моментів і сміху, сміху, сміху! 🥂 ", - йдеться в підписі.

Користувачі приєдналися до привітань у коментарях:

"Аліна, Рома, вітаю! Будьте людьми по відношенню один до одного, і все буде добре, позитивно і довго! 🎉"

"Сукня дуууже красива, а наречена красуня 👍 👍 "

"Дуже ніжна і красива наречена 🌼 🌸 👍 "

"Вітаю!!! 🌹🌹🌹🌹🌹Рада та Любов!!! ❤❤❤"

Раніше ми повідомляли, ще одна красуня з "Квартал 95" Ірина Сопонару здивувала фото на коні. Дівчина в пристрасному образі, з волоссям, що розвіваэться на вітрі, і в короткій чорній сукні, ефектно забралася на величну тварину.

"Це любов! Це захоплення!", - поділилася зірка своїми враженнями від фотосесії.

"Найкраще в інсті за сьогодні", "Ух ти", "просто чудово", «дуже красива дівчина», "мати я осліп", - відреагували користувачі.

Нагадавши, блондинка з "Квартал 95" звела з розуму "секретом" в наряді з декольте: "Фантастика!».

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Квартал 95" підкорила літнім образом у величезних окулярах: "Магія"