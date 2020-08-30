Син співачки Наташі Корольової і шоумена Тарзана, Архип Глушко, спантеличив новим барвистим образом
Як передає Politeka.net, молодий виконавець опублікував свіжі фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", на яких постав у білій футболці з різнобарвним малюнком і сірих штанях. Як можна помітити, Архип відпустив вуса і борідку, а його зухвалий образ довершили сонцезахисні окуляри. Ще однією відмінною особливістю стала розпатлана зачіска артиста: волосся на голові стирчать в різні боки, як у справжнього хулігана.
В описі початківець музикант анонсував вихід своєї нової пісні. На честь такої події Архип разом з партнером випустив у продаж лімітовану серію футболок з інтригуючим написом, яку і запропонував відгадати шанувальникам в рамках конкурсу. Він додав, що текст пов'язаний з самим треком.
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Раніше Архип Глушко похвалився своїми досягненнями за літо і показав фото своєї творчості. На знімку він постав за барабанною установкою у зухвалому образі з чорною толстовкою, капюшон якої хлопець накинув на голову. За словами молодого виконавця, за останні місяці він освоїв кілька нових музичних інструментів і познайомився з багатьма цікавими людьми, що безумовно допоможе розвитку його кар'єри.
Нагадаємо, що Наташа Корольова і Тарзан вразили видом після гулянки, знімок без фотошопу: "Ух, яка...".
Як повідомляла Politeka, голосистий Тарзан публічно довів Наташі Корольової свою пристрасть, з'явилося відео:"як Адам і Єва".
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