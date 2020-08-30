Сын певицы Наташи Королевой и шоумена Тарзана, Архип Глушко, озадачил новым красочным образом

Как передает Politeka.net, молодой исполнитель опубликовал свежие фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", на которых предстал в белой футболке с разноцветным рисунком и серых штанах. Как можно заметить, Архип отпустил усы и бородку, а его дерзкий образ довершили солнцезащитные очки. Еще одной отличительной особенностью стала растрепанная прическа артиста: волосы на голове торчат в разные стороны, как у настоящего хулигана.

В описании начинающий музыкант анонсировал выход своей новой песни. В честь такого события Архип вместе с партнером выпустил в продажу лимитированную серию футболок с интригующей надписью, которую и предложил отгадать поклонникам в рамках конкурса. Он добавил, что текст связан с самим треком.

Ранее Архип Глушко похвастался своими достижениями за лето и показал фото своего творчества. На снимке он предстал за барабанной установкой в дерзком образе с черной толстовкой, капюшон которой парень накинул на голову. По словам молодого исполнителя, за последние месяцы он освоил несколько новых музыкальных инструментов и познакомился со многими интересными людьми, что безусловно поможет развитию его карьеры.

Напомним, что Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа: "Ух, какая...".

Как сообщала Politeka, голосистый Тарзан публично доказал Наташе Королевой свою страсть, появилось видео: "Как Адам и Ева".

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