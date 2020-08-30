Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко поділилася "квітучим" літнім фото

Популярна актриса, що запам'яталася багатьом по ролі Валюхи в серіалі від Студії «Квартал 95» постала перед шанувальниками в оточенні квітів. Новий знімок з'явився на фан-сторінці зірки в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кравченко відображена серед квітучих кущів. Актриса в окулярах ефектно позує на тлі білосніжних квітів, явно насолоджуючись їх виглядом і ароматом. Зірка виглядає цілком задоволеною життям.

"Скоро осінь...насолоджуйтеся останніми теплими днями", - йдеться в підписі до знімка.

Шанувальники артистки не могли пройти повз такого яскравого фото.

"Принадність яка! Раді за вас! А у нас вже не тепленьких, ні сонячних днів немає. Тільки похмуро і мокро", "яка ж чудова. Від Вас виходить таке тепло! Ви найвища актриса! Природна, відкрита, Добра! Ви-народна!", "Тетяна Едуардівна і ви насолоджуйтеся", "улюблена актриса, здоров'я, щастя бажаємо вам", "Яка краса!", "Яка ви чудова", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кравченко здивувала змінами в зовнішності.

На опублікованому фото "Валюха" постала в невимушеному образі: синій халат і відсутність макіяжу передавали домашню обстановку. Але, увагу її шанувальників привернула її фігура. Тетяна помітно скинула вагу, і халат буквально висів на ній.

Фанати актриси побачили в таких зміни в зовнішності тільки позитив, і розсипалися схвальними коментарями під знімком своєї улюблениці.

Нагадаємо, різко схудла Валюха з "Сватів" вразила зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, щаслива Валюха зі "Сватів" в купальнику заявила про повернення до коханого: "ще трохи і...".

Також Politeka писала, що різко постарілу Валюху зі "Сватів" переплутали з її мамою: "роки швидко летять".