Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати незвичайний борщ

Свіжий рецепт вона опублікувала на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки). Глинська поділилася рецептом борщу, а також пампушок до нього.

Для приготування борщу вам знадобиться:

5 л води,

1 кг курки або індички,

200 гр цибулі,

200 гр моркви,

300 гр болгарського перцю,

200 гр буряка,

400 гр картоплі,

700-800 г капусти,

300 гр помідорів,

2-3 зубчики часнику.

Зваріть м'ясо, після чого додайте в каструлю очищені моркву і цибулю. Бульйон потрібно варити протягом години. Тим часом, запечіть перець і помідори в духовці при температурі 200 градусів. Наріжте картоплю, цибулю, моркву, буряк, часник і капусту. Можете також нарізати зелень для борщу. Запечені помідори очистіть від шкірки і насіння, наріжте дрібно разом з перцем.

М'ясо з бульйону слід дістати, додавши в нього картоплю. Тим часом на маслі обсмажуємо цибулю, моркву і запечені помідори з перцем. Додаємо зажарку в бульйон, а слідом за нею розібране м'ясо і перець горошком. Потім обсмажте на сковорідці буряк, полийте його оцтом і теж додайте в борщ. Останніми в борщ слід додати капусту і зелень.

Готовому борщу потрібно дати час настоятися.

"Пальчики оближеш", "захотілося їсти", "вже відчуваю запах пампушок", - пишуть шанувальники.

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