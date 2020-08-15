Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати незвичайний борщ
Свіжий рецепт вона опублікувала на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки). Глинська поділилася рецептом борщу, а також пампушок до нього.
Для приготування борщу вам знадобиться:
- 5 л води,
- 1 кг курки або індички,
- 200 гр цибулі,
- 200 гр моркви,
- 300 гр болгарського перцю,
- 200 гр буряка,
- 400 гр картоплі,
- 700-800 г капусти,
- 300 гр помідорів,
- 2-3 зубчики часнику.
Зваріть м'ясо, після чого додайте в каструлю очищені моркву і цибулю. Бульйон потрібно варити протягом години. Тим часом, запечіть перець і помідори в духовці при температурі 200 градусів. Наріжте картоплю, цибулю, моркву, буряк, часник і капусту. Можете також нарізати зелень для борщу. Запечені помідори очистіть від шкірки і насіння, наріжте дрібно разом з перцем.
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М'ясо з бульйону слід дістати, додавши в нього картоплю. Тим часом на маслі обсмажуємо цибулю, моркву і запечені помідори з перцем. Додаємо зажарку в бульйон, а слідом за нею розібране м'ясо і перець горошком. Потім обсмажте на сковорідці буряк, полийте його оцтом і теж додайте в борщ. Останніми в борщ слід додати капусту і зелень.
Готовому борщу потрібно дати час настоятися.
"Пальчики оближеш", "захотілося їсти", "вже відчуваю запах пампушок", - пишуть шанувальники.
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