Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розкрила секрет приготування улюблених ласощів з дитинства

Вона опублікувала рецепт на своєму Youtube-каналі і в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

"Горіховий, карамельний... неможливо відмовитися, хоч шматочок, але з'їси, а приготувати його-простіше простого!",- розповіла шеф-кухар.

Для приготування вам знадобиться:

300 гр цукру,

200 гр згущеного молока,

200 мл вершків (жирність не менше 30%),

100 гр вершкового масла,

250 гр обсмаженого арахісу.

Цукор потрібно розтопити на вогні до стану темно-коричневої карамелі. Вершки і молоко потрібно змішати, та підігріти їх до температури парування. Підігріту суміш потрібно влити в карамель. Вливати необхідно тонкою цівкою, замішуючи її в однорідну консистенцію. Коли суміш готова, додайте в неї вершкове масло і перемішуйте на вогні. Потрібно довести суміш до температури 124-125 градусів, після чого додати в неї обсмажений арахіс. Для смаку щербет потрібно трохи посолити.

Готову суміш потрібно викласти на пергамент в формочку і дати охолонути. Потім ласощі потрібно відправити в холодильник мінімум на 10 годин.

"Ми з матусею в дитинстві варили щербет яка вкусняшка))))», «дуже апетитно, люблю з обсмаженим фундуком», «вже хочу приготувати», - пишуть користувачі мережі.

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