Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розкрила таємницю приготування смачних млинців з кабачків

Вона опублікувала рецепт на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

"Сезон кабачків у розпалі, і якщо ви вже кабачки посмажили, приготували з них оладки, ікру і ще щось- саме час напекти млинців з кабачків!", - запропонувала Ліза Глинська.

Склад:

300 г кабачків;

200 г яйця;

400 мл кефіру (жирність 2,5%-4%);

50-70 г вершкового масла;

кріп;

200 г борошна;

2-3 г солі (за смаком);

3 г харчової соди.

Спосіб приготування:

1. Натріть кабачок на дрібній тертці, відіжміть зайвий сік.

2. Додайте яйця, кефір, перемішайте.

3. Додайте сіль, борошно, перемішайте.

4. Подрібніть блендером до однорідної консистенції.

5. Додайте подрібнений кріп і ще раз подрібніть блендером.

6. Додати харчову соду.

7. Вилийте тісто на розігріту сковордку, для першого млинця змастіть сковороду рослинною олією.

8. Посмажте млинці з обох боків до золотистої скоринки.

9. Промажте кожен млинець тонким шаром розтопленого вершкового масла.

Шанувальники залишилися задоволені рецептом і подякували Єлизавету Глинську в коментарях.

"Ліза, спасибі за ваш рецепт. У вас золоті руки. Млинці з кабачків до речі дуже корисні і смачні. Я вас люблю. Хай щастить!"; "Обожнюю Кабачки і страви з них. Дякую за рецепт, завтра ж на сніданок приготую"; "Як це смачно, все літо їмо кабачок. Спасибі, Лізонька за рецепти!!!", - пишуть користувачі мережі.

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