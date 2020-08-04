Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розкрила таємницю приготування смачних млинців з кабачків
Вона опублікувала рецепт на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).
"Сезон кабачків у розпалі, і якщо ви вже кабачки посмажили, приготували з них оладки, ікру і ще щось- саме час напекти млинців з кабачків!", - запропонувала Ліза Глинська.
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300 г кабачків;
200 г яйця;
400 мл кефіру (жирність 2,5%-4%);
50-70 г вершкового масла;
кріп;
200 г борошна;
2-3 г солі (за смаком);
3 г харчової соди.
Спосіб приготування:
1. Натріть кабачок на дрібній тертці, відіжміть зайвий сік.
2. Додайте яйця, кефір, перемішайте.
3. Додайте сіль, борошно, перемішайте.
4. Подрібніть блендером до однорідної консистенції.
5. Додайте подрібнений кріп і ще раз подрібніть блендером.
6. Додати харчову соду.
7. Вилийте тісто на розігріту сковордку, для першого млинця змастіть сковороду рослинною олією.
8. Посмажте млинці з обох боків до золотистої скоринки.
9. Промажте кожен млинець тонким шаром розтопленого вершкового масла.
Шанувальники залишилися задоволені рецептом і подякували Єлизавету Глинську в коментарях.
"Ліза, спасибі за ваш рецепт. У вас золоті руки. Млинці з кабачків до речі дуже корисні і смачні. Я вас люблю. Хай щастить!"; "Обожнюю Кабачки і страви з них. Дякую за рецепт, завтра ж на сніданок приготую"; "Як це смачно, все літо їмо кабачок. Спасибі, Лізонька за рецепти!!!", - пишуть користувачі мережі.
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