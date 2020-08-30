Українець розповів про те, як ПриватБанк позбавив його доступу до грошей на власній карті

Негативний відгук на роботу банку з'явився на сайті Мінфін. У ньому українець розповів про проблему, з якою зіткнувся при переказі грошей родичу в Польщу.

"Для проби перевів 1000, потім 3000, і ще раз 6000. На останньому платежі мені почали задавати питання з метою верифікації, але все пройшло нормально. На наступний день через термінал я вніс на свій рахунок 13500 і знову спробував їх перевести. Для підтвердження платежу від мене зажадали зателефонувати на 3700, а там почали допит", - поскаржився чоловік.

За його словами, він відповів на всі питання, проте назвав не ту адресу електронної пошти, так як у нього їх дві. Після цього його рахунок заблокували.

Для верифікації своєї особи клієнт надав банку селфі з паспортом і вказав вірні дані. Проте вже після проходження верифікації при вході в додаток Приват24 у нього почали вимагати пін-код карти, термін дії якої закінчився ще в 2016р. Українець розповів, що користується інтернет-картою, проте тепер від нього вимагають отримати пластикову карту і тільки після цього обіцяють, що він зможе користуватися Приват24.

"Повторюю - я пройшов верифікацію, але щоб отримати доступ до своїх грошей мене змушують замість роботи постояти годинку в черзі (карантин, ні?) щоб отримає непотрібну мені карту", - обурився українець.

У свою чергу, представники Приватбанку пояснили, що такі заходи потрібні для захисту клієнтів банку від шахраїв.

"У банку працює комплекс технічних і програмних засобів, які дозволяють виявити і запобігти шахрайським операціям на різних рівнях. Перш за все, ми намагаємося не допустити проведення таких операцій і сподіваємося на Ваше розуміння в необхідності таких механізмів, які дозволяють нашим клієнтам кожен день не переживати про безпеку своїх коштів. Для вирішення питання з розблокуванням карти, ви можете звернутися в онлайн допомогу на нашому сайті", - заявили в банку.

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