Украинец рассказал о том, как ПриватБанк лишил его доступа к деньгам на собственной карте

Негативный отзыв на работу банка появился на сайте Минфин. В нем украинец рассказал о проблеме, с которой столкнулся при переводе денег родственнику в Польшу.

«Для пробы перевел 1000, потом 3000, и еще раз 6000. На последнем платеже мне начали задавать вопросы с целью верификации, но все прошло нормально. На следующий день через терминал я внес на свой счет 13500 и снова попытался их перевести. Для подтверждения платежа от меня потребовали позвонить на 3700, а там начали допрос», - пожаловался мужчина.

По его словам, он ответил на все вопросы, однако назвал не тот адрес электронной почты, так как у него их два. После этого его счет заблокировали.

Для верификации своей личности клиент предоставил банку селфи с паспортом и указал верные данные. Однако уже после прохождения верификации при входа в приложение Приват24 у него начали требовать пин-код карты, срок действия которой закончился еще в 2016г. Украинец рассказал, что пользуется интернет-картой, однако теперь от него требуют получить пластиковую карту и только после этого обещают, что он сможет пользоваться Приват24.

«Повторяю — я прошел верификацию, но чтоб получить доступ к своим деньгам меня вынуждают вместо работы постоять часок в очереди (карантин, не?) чтобы получит ненужную мне карту», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка пояснили, что такие меры нужны для защиты клиентов банка от мошенников.

«В банке работает комплекс технических и программных средств, которые позволяют выявить и предотвратить мошеннические операции на разных уровнях. Прежде всего, мы стараемся не допустить проведения таких операций и надеемся на Ваше понимание в необходимости таких механизмов, которые позволяют нашим клиентам каждый день не переживать о безопасности своих средств. Для решения вопроса с разблокировкой карты, вы можете обратиться в онлайн помощь на нашем сайте», - заявили в банке.

Напомним, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в ПриватБанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, в работе терминалов сбой.