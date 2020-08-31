Відома модель і актриса Емілі Ратаковски блиснула фігуркою в топі і ліфчику

Як передає Politeka.net, кілька відвертих знімків американської зірки з'явилися на її фан-сторінці. Ратаковскі була одягнена в штани, а ось верхній одяг вона вирішила скинути, залишившись в чорній білизні. Дівчина дивилася в камеру і рівно стояла, що дало можливість шанувальникам розгледіти її чарівну фігурку. Тонка талія Емілі вражала, а пишні груди манили.

Крім цього, Емілі позувала в джинсах і чорному топі. Красуня повернулася боком, що дало можливість розгледіти її округлу «п'яту точку». Дівчина дивилася в кадр, трохи відкривши рот, що додало особливої пікантності фото.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі блиснула своєю головною гордістю у відвертому бікіні. Модель одягла сміливий купальник, повернувшись спиною до камери. Як відомо, модель не звикла ховати своє тіло від цікавих поглядів фанатів. Навпаки, вона любить підкреслювати свої достоїнства і демонструвати їх на весь світ.

Також нещодавно Емілі спокусила зухвалим кадром, на якому постала в прозорому плащі, під який не стала нічого надягати. Пишні груди красуні проглядалася через прозорий матеріал дощовика.

Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковскі посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, ефектна Ратаковскі посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

Також Politeka писала, що зухвала Ратаковскі подражнила виглядом своїх багатств без ліфчика: ці форми зводять з розуму.