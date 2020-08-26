Популярна модель Емілі Ратаковскі звела шанувальників з розуму розкутим образом без нижньої білизни

Палкі фото красуні з'явилися на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі постала в стильному образі з пікантною родзинкою. На ній була сувора біла сорочка, верхні гудзики якої модель вирішила залишити розстебнутими. При цьому можна чітко побачити, що модель не одягла під сорочку ліфчик, вирішивши подражнити своїх шанувальників. Її образ доповнює яскравий макіяж очей і великі стильні сережки.

Також в мережі з'явилося фото з іншої фотосесії Ратаковскі. На ній вона позує в ліжку в простих білих трусах і майці. Зірка виглядає свіжо і природно, ніби тільки що прокинулася. За нею на ліжку можна помітити сплячого пса.

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Американська модель не звикла ховати своє тіло від цікавих поглядів фанатів. Модель любить підкреслювати свої достоїнства, адже тонка талія і пружні форми не можуть залишити байдужими шанувальників.

Жаркий кадр, на якому Емілі позувала спиною до об'єктиву і показала сідниці у всій красі тут же став центром обговорення фігури зірки. Багатьох дивує пружна і рівна шкіра Емілі.

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