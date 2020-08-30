Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски полонила розкішним виглядом у повсякденному житті

Як передає Politeka.net, незважаючи на те, що Емілі спеціалізується на відвертих фотосесіях, нерідко вона публікує звичайні фото з повсякденного життя. Але навіть на них красуня вміє здивувати своєю красою шанувальників.

Так, на одному зі свіжих знімків, який з'явився на фан-сторінці дівчини, вона постала в звичайному топі, бандані і з мінімумом макіяжу. В руках модель тримала соковитий кавунчик, який збиралася їсти. Варто відзначити, що Емілі - володарка неймовірно яскравої зовнішності. Її чорні очі зводять шанувальників з розуму. Нове фото показало, що навіть у повсякденному житті Ратаковскі дуже гаряча.

Раніше ми писали, що Ратаковскі блиснула фігуркою в розпусному купальнику. Дівчина сіла на підлозі в провокаційній позі, чим звела з розуму фанатів. На ній красувався яскравий помаранчевий купальник, який ледь прикрив пишні форми красуні. Плоский животик моделі заслуговував на окрему увагу.

Крім цього, нещодавно модель поділилася знімком, на якому подражнила шанувальників своєю головною гордістю. Ратаковскі одягла коротку футболку, під яку не стала надягати ліфчик. Вона підняла руки, в результаті чого груди трохи виглянули з-під футболки.

Нагадаємо, що ефектна Ратаковскі посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

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