Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски полонила розкішним виглядом у повсякденному житті
Як передає Politeka.net, незважаючи на те, що Емілі спеціалізується на відвертих фотосесіях, нерідко вона публікує звичайні фото з повсякденного життя. Але навіть на них красуня вміє здивувати своєю красою шанувальників.
Так, на одному зі свіжих знімків, який з'явився на фан-сторінці дівчини, вона постала в звичайному топі, бандані і з мінімумом макіяжу. В руках модель тримала соковитий кавунчик, який збиралася їсти. Варто відзначити, що Емілі - володарка неймовірно яскравої зовнішності. Її чорні очі зводять шанувальників з розуму. Нове фото показало, що навіть у повсякденному житті Ратаковскі дуже гаряча.
Раніше ми писали, що Ратаковскі блиснула фігуркою в розпусному купальнику. Дівчина сіла на підлозі в провокаційній позі, чим звела з розуму фанатів. На ній красувався яскравий помаранчевий купальник, який ледь прикрив пишні форми красуні. Плоский животик моделі заслуговував на окрему увагу.
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Крім цього, нещодавно модель поділилася знімком, на якому подражнила шанувальників своєю головною гордістю. Ратаковскі одягла коротку футболку, під яку не стала надягати ліфчик. Вона підняла руки, в результаті чого груди трохи виглянули з-під футболки.
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