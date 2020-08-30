Відома українська ведуча Катя Осадча вбила наповал виглядом у вечірній сукні з відвертим вирізом

Зірка показала свій вечірній суботній образ в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах задоволена ведуча позує в розкішному образі. На ній довге облягаюче плаття з чорним верхом і блискучою спідницею з глибоким вирізом, що дозволяє красуні продемонструвати свої стрункі ніжки. Наряд доповнює довгий напівпрозорий плащ, який Осадча гордо піднімає вгору.

Ведуча стоїть, дивлячись прямо в камеру і щасливо посміхаючись. Її образ доповнює стильна укладка з великими локонами.

"Жаркий суботній вечір", - написала знаменитість у підписі до короткого відео.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

«Пані Катя без капелюшка??? Новий поворот в історії програми!!", "Яка класна...Очей не відвести", "Модель!!!! Витворяє рукою "кульбіти", але обличчя "тримає"! Умничка!", "Яскравий нереально класний образ! Летюча мишка", "ніжки", "Катя Осадча знову розквітла", "Яка ж Ви шикарна", "який шикарний наряд! Ви в ньому на фею схожі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Осадча похвалилася ідеальним тілом під час відпочинку на пляжі.

На знімку Осадча вирішила похвалитися своєю підкачаною фігурою. Вона позувала біля моря в коротеньких шортиках і обтягуючій майці. На фото видно, в якій прекрасній фізичній формі знаходиться 36-річна зірка. У неї стрункі довгі ніжки і підкачані плечі. Схоже, 49-річному Юрію Горбунову пора переживати, адже поруч з ним неймовірна красуня.

Нагадавши, Потап у компанії Каменських, Полякової та Осадчої засвітив пікантні місця.

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