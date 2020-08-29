Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой удивили совместным видео

Как передает Politeka.net, архивные кадры появились на фан-странице звезды в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Опубликованные кадры являются отрывком с рекламы "Новой волны" в Юрмале. На кадре Алла Борисовна мчится на велосипеде на конкурс, и по пути разговаривает с композитором Игорем Крутым.

Забавное видео развеселило поклонников певицы.

"Ой, если бы мне позвонил Крутой, я б тоже не опоздала, вернее пешком в Юрмалу пошла", "Смотри не свались по пути", "Алла, удивили!!! И на велосипеде гоняете", - писали под видео.

Некоторых поклонников Примадонны даже потянуло на творчество:

"Новая волна нас с тобой свела ... даже велик я возьму и педали я кручу ... наша встреча лишь с тобой ...на волне, где я с тобой .. Игорь ..Игорь подожди ...я ведь мчусь ты только жди".

Стоит отметить, что не так давно муж Пугачевой, Максим Галкин похвастался новым увлечением.

Серия фотографий на мотоцикле появилась у артиста в Инстаграм.

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

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