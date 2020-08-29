Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой удивили совместным видео
Как передает Politeka.net, архивные кадры появились на фан-странице звезды в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Опубликованные кадры являются отрывком с рекламы "Новой волны" в Юрмале. На кадре Алла Борисовна мчится на велосипеде на конкурс, и по пути разговаривает с композитором Игорем Крутым.
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Забавное видео развеселило поклонников певицы.
"Ой, если бы мне позвонил Крутой, я б тоже не опоздала, вернее пешком в Юрмалу пошла", "Смотри не свались по пути", "Алла, удивили!!! И на велосипеде гоняете", - писали под видео.
Некоторых поклонников Примадонны даже потянуло на творчество:
"Новая волна нас с тобой свела ... даже велик я возьму и педали я кручу ... наша встреча лишь с тобой ...на волне, где я с тобой .. Игорь ..Игорь подожди ...я ведь мчусь ты только жди".
Стоит отметить, что не так давно муж Пугачевой, Максим Галкин похвастался новым увлечением.
Серия фотографий на мотоцикле появилась у артиста в Инстаграм.
Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".
Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже положили глаз: "Очередь из мужей...".
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