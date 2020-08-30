Українська співачка Тіна Кароль спантеличила кадрами, відзнятими на своєму недавньому концерті

Нещодавно на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилися кадри, зроблені під час виступу артистки в Запоріжжі. Співачка не тільки розбурхала своїм виступом, а також стильним вбранням, в якому позувала, але ще і несподіваним жестом.

Справа в тому, що прямо під час виступу Тіна заплакала поки виконувала одну зі своїх популярних композицій. Фанати були здивовані поведінкою артистки і тут де згадали, що не так давно зірка виставляла кілька депресивні фото з віршами, а також сумні Селфі.

«я буду іржати якщо потім реально з'ясується що Дан не з Тіною..ось тоді я скажу що тіні обов'язково потрібна головна роль в якомусь фільмі...якщо бути чесними, вона повинна сама вирішити жити сьогоденням і думати про майбутнє,» «проплакала пів концерту. дуже люблю ❤️", " що там з Тіною? Хтось каже лінзи, хтось алергія, хтось що просто зворушилася?", "так хочеться обійняти 💔", "дуже кайфова 😍 » «" улюблена дівчинка 🥺❤️😍", "у людини проблема з лінзою«,» моя ж намистинка🥺 🥺 🥺 🥺«," найулюбленіша, сильна дівчинка!!!😍 ДУША!!!❤️ ми поруч!!!", "Її просто розриває і наші сердечка❤️❤️😍🔥👏», - пишуть фанати.

Ми також писали, що Тіна разом зі всесвітньо відомим репером Snoop Dogg випустила пісню Blow Your Mind. Прем'єра пісні відбулася всього день тому, але вже викликала бурхливу реакцію в мережі. Ліричний трек співачка також представила на своїй сторінці в Instagram.

На фан-акаунті Тіни також з'явилася інформація, що стосується нової роботи співачки. Спеціально під жарким кадром з Кароль була опублікована інформація про трек артистів:

«Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно здатним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі», — розповідала Кароль в інтерв'ю.

При цьому вона відповіла, що про співпрацю з американським співаком вона дізналася раптово, у неї була всього година на запис своєї частини в треку.

«Я тут же подумала, у нас є класні українські автори. Відразу ж знайшла нову пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю, взяла з неї шматочок, вклала, заспівала, зробили текст. І вийшла цілісна картинка", - розповіла Кароль.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

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