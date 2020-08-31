Настя Каменських влаштувала чуттєву фотосесію в купальнику і підкорила шанувальників природною красою
Популярна українська співачка поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Настя вирішила показати себе під час відпочинку на пляжі. Для цього артистка вибрала стильний купальник-бікіні, який ідеально підкреслив її пишні груди. Свій образ красуня доповнила стильною прикрасою.
При цьому Каменських вирішила показати шанувальникам себе без зайвих прикрас: на ній не було макіяжу. Зірка наочно довела, що без косметики виглядає свіжо і гармонійно.
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"Почуття спокою, любові і безтурботності. Доброго ранку, мій прекрасний світ", - підписала знімки Настя.
Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост співачки.
"Така ніжна і одночасно неймовірно сильна дівчина", "пощастило Альоші", "вогонь просто вогонь", "шикарна Настя", "класна як завжди і купальник гарненький, любити чорний колір, і тебе, Настя, він до лиця",- пишуть люди.
До цього ми писали, що Каменських поділилася в Instagram кадром, на якому позувала на пляжі в спортивному костюмі власного дизайну зі спеціальної тканини. Волосся зірка зав'язала в низький пучок, а на обличчі її був відсутній звичний макіяж. При цьому Настя виглядала доглянуто і свіжо. Останнім часом в мережі растространилиь чутки про вагітність зірки, тому вона всіляко показує свою фігуру, щоб спростувати заяви фанатів.
Нагадавши, Потап засвітив Каменських у вбранні з «бездонним» декольте.
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