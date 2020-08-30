На це можна дивитися вічно

Відома модель з 9-м розміром грудей Інна Горячківська блиснула своєю головною гордістю у відвертому купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото пишногруда красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина сиділа біля машини, виставивши вперед свої неосяжні груди. Машина і сама модель були повністю забруднені піною, що надавало особливої пікантності фото. Інна дивилася в кадр і широко посміхалася. Правда, увага шанувальників була прикута до іншої частини її тіла.

"Життя-немов фотографія. Виходить краще, коли посміхаєшся!",- підписала знімок модель.

За кілька годин пост красуні зібрав понад 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Гарне фото, вау, ти виглядаєш красиво", "Велика соковита грецька богиня","шикарна жінка з красивою посмішкою!", "Ідеально", " О, Боже!!! Помийте мою машину, будь ласка!", "Виглядає неймовірно красиво!", "У мене немає машини, але я впевнений, що можу її позичити", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що володарка значного бюста Інна Горячківська показала себе в чорному комбінезоні, який підкреслив її сильні сторони. Дівчина вибрала наряд з глибоким декольте, доповнивши образ тапочками і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що Інна Горячківська звела з розуму мокрими "арбузиками" в купальнику: з таким не потонеш.

Як повідомляла Politeka, Інна Горячківська взялася мити авто в спокусливому вбранні: "Вау, виглядає...".

Також Politeka писала, що Інна Горячківська ледь вмістила свої достоїнства в рятувальний жилет:"просто вау".