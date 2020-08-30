Українців попередили про сильне підвищення комунальних тарифів

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оновили прогноз зростання тарифів на 3 роки. За прогнозами міністерства, до 2023 року в країні помітно зростуть тарифи на комунальні послуги та доведеться платити великі суми, передає Час Пік.

В першу чергу збільшаться суми в платіжках за газ - практично на 20%. Протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ зростатиме на 19,6% в середньому щорічно - до $ 214 за 1 тис. куб. м у 2023 році.

У Мінекономрозвитку вважають, що дана динаміка призведе до зростання цін на блакитне паливо для населення на 19% в 2021 році, 24% в 2022 році і 6% в 2023 році.

Крім того, подорожчає водопостачання: на 23% в 2020 році, на 20% в 2021 році, на 11% в 2022 році і на 5% в 2023 році. Приблизно настільки ж збільшиться плата за водовідведення.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, що буде з цінами на газ для побутових споживачів в опалювальний сезон. Зі старту опалювального сезону розцінки на блакитне паливо традиційно зростуть.

Якщо коротко-зараз йде опалювальний сезон. Ціни на блакитне паливо зростають. Традиційно в літній період вони навпаки-падають.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, кого з українців змусять переплачувати.

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