Украинцев предупредили о сильном повышении коммунальных тарифов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обновили прогноз роста тарифов на 3 года. По прогнозам министерства, до 2023 года в стране заметно вырастут тарифу на коммунальные услуги и придется платить огромные суммы, передает Час Пик.

В первую очередь увеличатся суммы в платежках за газ - практически на 20%. В течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортируемый природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно - до $ 214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году.

В Минэкономразвития считают, что данная динамика приведет к росту цен на голубое топливо для населения на 19% в 2021 году, 24% в 2022 году и 6% в 2023 году.

Кроме того, подорожает водоснабжение: на 23% в 2020 году, на 20% в 2021 году, на 11% в 2022 году и на 5% в 2023 году. Примерно настолько же увеличится плата за водоотведение.

Также ранее сообщалось, что стало известно, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей в отопительный сезон. Со старта отопительного сезона расценки на голубое топливо традиционно вырастут.

Если коротко - сейчас идет отопительный сезон. Цены на голубое топливо растут. Традиционно в летний период они наоборот - падают.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали.