Знаменита українська співачка Настя Каменських повеселилася на пляжі в новому трендовому бікіні

Цього разу співачка приміряла спекотний купальник з леопардовим принтом на тонких лямках у звичному стилі. За це літо Настя представила відразу цілу серію трендових бікіні, в яких блищала під час відпочинку на пляжі.

Настя віддає перевагу роздільним бікіні з простими і лаконічними принтами. При цьому співачка любить підкреслювати свою красу простими укладаннями волосся і акцентує увагу на відсутності макіяжу. Настя багато доглядає за своєю шкірою, тому підкреслює, що в салони краси вона не ходить, так як їй подобається природна краса.

Кожен день Настя ділиться в розділі Сторі в Instagram кадрами з тренувань і розповідає, як харчується, а також, якими справами займається вдома. Кілька годин тому зірка знову вирушила на відпочинок, але навіть це не стало перешкодою для того, щоб відправитися рано вранці на пробіжку.

Також вона поділилася в Instagram кадром, на якому позувала на пляжі в спортивному костюмі власного дизайну зі спеціальної тканини. Волосся зірка зав'язала в низький пучок, а на обличчі її був відсутній звичний макіяж. При цьому Настя виглядала доглянуто і свіжо. Останнім часом в мережі растространилиь чутки про вагітність зірки, тому вона всіляко показує свою фігуру, щоб спростувати заяви фанатів:

"Happy summer weekend morning ☺ ️ бажаю, щоб останні дні цього літа були для вас найсолодшими і незабутніми ☺ розповідайте, які у вас плани на вихідні? ☺ ️ ",- написала Настя.

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

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