Молода дружина французького актора Венсана Касселя модель Тіна Кунаки блиснула розкішною фігурою в бікіні

Як передає Politeka.net, свіжі фотографії з'явилися у красуні в Instagram. Дівчина лежала на каменях, виставивши напоказ свою апетитну "п'яту точку". Красуня була схожа на русалку, яку викинуло на берег. Крім цього, красуня повернулася до камери обличчям, засвітивши всі найсолодші місця. Тіна стояла по коліна у воді, її плоский животик, округлі стегна і пишні груди просто звели з розуму шанувальників.

"Лимонні равіолі, будь ласка», - підписала фото зірка.

За день її знімок зібрав понад 110 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Іди додому прямо зараз", "це тіло божественне", "як добре ти виглядаєш", "неймовірно", "дивовижна", "дівчина Бонда», "Мадонна", "ти ходиш в спортзал?» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 23-річна Тіна Кунакі підкорила шанувальників сміливими образами. Дівчина позувала в білій білизні посеред галявини на тлі коней. Розкішне волосся моделі виглядало чудово. Як відомо, саме волосся і витончені риси обличчя – фішка моделі.

Додамо, що Тіна Кунакі і Венсан Кассель одружилися в 2018 році. У них народилася дочка Амазоні.

Нагадаємо, що Тіна Кунакі без макіяжу вразила розмірами декольте, Беллуччі позаздрить: "Моя солодка...".

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Також Politeka писала, що Тіна Кунакі в білизні блиснула міцним "горішком", осідлавши жеребця: "занадто...".