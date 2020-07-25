23-річна французька модель Тіна Кунакі, дружина 53-річного актора Венсана Касселя, здивувала публіку спокусливим образом і незвичайним ракурсом

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в променях призахідного сонця. Гаряча модель стрибнула на коня в одній лише нижній білизні, спокусливо випнувши свій міцний "горішок".

Тіна млосно задерла підборіддя і зухвало подивилася в камеру. Примітно, дівчина сиділа на коні сідла.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Ідеальна ✨"

"Яка дивна картинка 👏"

"Тіна, яка пристрасть, швидкий галоп @tinakunakey"

"Чому в тебе немає целюліту🍀?"

"Везучий кінь"

"Бомба"

"Богиня🔥🔥🔥"

"Занадто гарна 😍"

"Я не можу дивитися на коня .... 😉"

Нагадаємо, Венсан Кассель одружився на юній Тіні в 2018 році. До цього актор був одружений 14 років на акторці Моніці Белуччі.

Раніше ми повідомляли, Кунакі виставила в соцмережі фото, на якому продемонструвала натуральну красу - без тіні косметики. Модель з'явилася в чорному топі і кашеміровій кофті. При цьому неможливо не помітити привабливого декольте.

Чоловік красуні, іменитий актор Венсан Кассель не стримався і залишив під фото коханої ніжний і зворушливий коментар.

«Моя мила, моя дружина, моя любов, моя солодка, моя удача, моя Тітінья», - підписав знімок актор.

Інші користувачі, безумовно, також відреагували на цей пост: «Сумую», «Коричневий кекс», «Богиня», «найкрасивіша жінка на світі», «Божественна», «Чим темніше ягода, тим солодше сік», «Гарна».

Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Моніки Беллуччі: так виглядає рай.

Як повідомляла Politeka, спекотна дружина Венсана Касселя показала ідеальне тіло у бікіні: "Богиня".

Також Politeka писала, що роздягнена дружина Венсана Касселя вразила пікантними фото в ліжку з іншим: "Це перебір".