23-річна дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі змусила шанувальників ламати голови після пари нових знімків у соцмережі

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала дві фотографії, на яких позує поруч з 53-річним чоловіком, перебуваючи на останніх термінах змінності, передає Politeka.net.

Майбутня мама позує в фіолетовій облягаючій сукні, а поруч сидить чоловік, який посміхається і тримає руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт й уважно дивиться в камеру. На другому знімку вона перевела погляд у бік, загадково посміхаючись. При цьому видно, що пара щаслива разом.

У підписі до світлини Кунакі зробила примітку, що це архівне фото, розвіявши таким чином надії шанувальників на швидке нове материнство.

Як відомо, навесні минулого року красуня народила колишньому чоловікові Моніки Белуччі дочку Амазоні.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель познайомилися в 2015 році на відпочинку. 18-річна модель і 49-річний актор провели за цікавою бесідою вечір, а наступного дня Кассель дізнався, наскільки молода вчорашня співрозмовниця. Тіна ж зізналася, що не впізнала у французові знаменитого актора.

Стосунки пари зазнали багато випробувань, але поруч з цією дівчиною Кассель, посмішки на обличчі якого ніхто не бачив після розлучення з Монікою, просто світився щастям.

24 серпня 2018 року Венсан Кассель та Тіна Кунакі зіграли весілля в мерії курортного містечка Бідар біля Біарріца, де пройшло дитинство нареченої. На церемонії були присутні тільки найближчі.

Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краща за Моніку Беллуччі: так виглядає рай.

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