23-річна дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі змусила шанувальників ламати голови після пари нових знімків у соцмережі
На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала дві фотографії, на яких позує поруч з 53-річним чоловіком, перебуваючи на останніх термінах змінності, передає Politeka.net.
Майбутня мама позує в фіолетовій облягаючій сукні, а поруч сидить чоловік, який посміхається і тримає руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт й уважно дивиться в камеру. На другому знімку вона перевела погляд у бік, загадково посміхаючись. При цьому видно, що пара щаслива разом.
У підписі до світлини Кунакі зробила примітку, що це архівне фото, розвіявши таким чином надії шанувальників на швидке нове материнство.
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Як відомо, навесні минулого року красуня народила колишньому чоловікові Моніки Белуччі дочку Амазоні.
Тіна Кунакі і Венсан Кассель познайомилися в 2015 році на відпочинку. 18-річна модель і 49-річний актор провели за цікавою бесідою вечір, а наступного дня Кассель дізнався, наскільки молода вчорашня співрозмовниця. Тіна ж зізналася, що не впізнала у французові знаменитого актора.
Стосунки пари зазнали багато випробувань, але поруч з цією дівчиною Кассель, посмішки на обличчі якого ніхто не бачив після розлучення з Монікою, просто світився щастям.
24 серпня 2018 року Венсан Кассель та Тіна Кунакі зіграли весілля в мерії курортного містечка Бідар біля Біарріца, де пройшло дитинство нареченої. На церемонії були присутні тільки найближчі.
Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краща за Моніку Беллуччі: так виглядає рай.
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