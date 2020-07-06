Молода дружина французького актора Венсана Касселя модель Тіна Кунакі показала своє обличчя без прикрас

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому була без краплі макіяжу, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в топ з глибоким декольте і чорну пухнасту кофту. В декольте можна було розгледіти апетитні принади дівчини. Незважаючи на дуже струнку фігуру у дівчини досить великі груди.

Тіна дивилася в кадр, підставивши своє молоде личко сонцю. Виглядала вона вражаюче, її натуральна краса вражає. Чоловік красуні, іменитий актор Венсан Кассель не стримався і залишив під фото коханої ніжний і зворушливий коментар.

«Моя мила, моя дружина, моя любов, моя солодка, моя удача, моя Тітінья», - підписав знімок актор.

Певно, колишня дружина Касселя, актриса Моніка Беллуччі позаздрить таким трепетним відносинам з молодою красунею, в той час як її краса стрімко зникає.

За день пост моделі зібрав понад 60 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Сумую», «Коричневий кекс», «Богиня», «найкрасивіша жінка на світі», «Божественна», «Чим темніше ягода, тим солодше сік», «Гарна», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Моніки Беллуччі: так виглядає рай.

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