Популярна українська співачка Надя Дорофєєва знялася в одній нижній білизні і розповіла про прийняття себе

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

Так, артистка розповіла, що останнім часом активно працює над прийняттям себе і любов'ю до свого тіла.

"Приймайте і любіть себе. Я поступово роблю кроки в цьому напрямку. Instagram диктує шукати кращі ракурси, показувати найбільш робочу сторону і вигинатися в позочках так, щоб попа звичайно ж була ідеальною. Давайте кайфувати від себе", - закликала артистка своїх шанувальників.

До своїх слів вона додала нове фото, на якому позує в одній білизні. Дорофєєва показала своє підтягнуте тіло в світло-сірому комплекті білизни в спортивному стилі. Вона розслаблено сидить на підлозі, дивлячись в камеру і злегка посміхаючись.

Фанати співачки тут же почали коментувати її пост.

"Просто найкраща", "які правильні слова, Спасибі тобі", "в щирості і оригінальності сама краса", "яка красуня!", "Завжди надихаюся тобою! Спасибі велике за такі слова", "Ау, Надя, роблю тобі підказку, у тебе чоловік красень, тобі треба поправитися, і любити чоловіка, решта буде!", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Дорофєєва підкорила шанувальників зухвалим чином з ременями і шкірою.

На фото Надя позує в образі зухвалої дівчини в шкірі. На ній чорні шкіряні штани і бежевий топ. При цьому увагу до грудей співачки привертають масивні ремені, які тільки додають її образу фатальної брутальності. У підписі до посту зірка зазначила, що в такому образі готова проявити жорсткість.

Нагадавши, грайлива Дорофєєва в короткому топі побешкетувала на вулиці посеред білого дня.

Як повідомляла Politeka, безбашенна Дорофєєва в ременях і шкірі показала, хто тут пані: «Надія, Я вас боюся».

Також Politeka писала, що повністю оголена Дорофєєва без сорому розляглася перед камерою.