Популярная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула роскошной фигурой в новой горячей фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Летнее настроение», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует, разлегшись на траве абсолютно без белья. При этом роскошные формы красотка решила прикрыть рукой и джинсовыми шортами, которые просто лежали поверг ягодиц знаменитости. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хм. От Каменских – не далеко убежала. Огонь», «какая сладкая», «Суперчикса. Выглядишь отпадно», «идеальная», «лучшая красотка», «Жаль, что до конца лета осталось всего 8 дней», «Когда лето закончилось, а ты ещё не загорел», «Я бы хотел побыть этим газоном, на несколько минут», - пишут они.

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На фото Надя позировала в топе и трусиках телесного цвета. Красотка закрыла частично лицо телефон, а частично рукой. Звезда показала себя в ванной комнате, демонстрируя свою точеную фигуру. Волосы красотка собрала в хвост, чтобы не мешали.

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