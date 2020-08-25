Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила поклонников дерзким образом с ремнями и кожей

Звезда поделилась новым луком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Надя позирует в образе дерзкой девушки в коже. На ней черные кожаные штаны и бежевый топ. При этом внимание к груди певицы привлекают массивные ремни, которые только добавляют ее образу роковой брутальности. В подписи к посту звезда отметила, что в таком образе готова проявить жесткость.

«Кому там что не нравится - подходи, накажу», - пошутила Дорофеева.

На фото она стоит, опустив взгляд вниз. Ее образ дополняет идеальная укладка с роскошными локонами.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее нового образа.

«Весь район держит Надюха Дорофеевская», «Штаны вау», «Оу Надежда я вас боюсь теперь ещё больше», «Шикарная как всегда», «Надюха звезда садомазо. Плётки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести», «Ты просто огонь», «Нравится только жарко и потно наверное летом в таком...», «красивее всех на свете))) Богиня чистой красоты)», - пишут люди.

До этого мы писали, что Надя сверкнула роскошной фигурой в новой горячей фотосессии.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует, разлегшись на траве абсолютно без белья. При этом роскошные формы красотка решила прикрыть рукой и джинсовыми шортами, которые просто лежали поверг ягодиц знаменитости. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, полностью обнаженная Дорофеева без стыда разлеглась перед камерой: «От Каменских не далеко убежала».

Как сообщала Politeka, Дорофеева блеснула роскошными формами в крохотном купальнике.

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