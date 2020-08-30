Нічого собі фігурка

Молодша сестра Кім Кардашьян, відома модель Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку в яскравому і спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер вміє дивувати - вона постійно приміряє незвичайні вбрання, від яких фоловери просто не можуть відвести погляд.

Цього разу вона, тим не менш, перевершила сама себе. Бізнесвумен, яку в минулому році назвали наймолодшою мільярдеркою в світі, вирушила на прогулянку по Парижу в черговому бунтарському образі рок-діви.

Вона одягла наряд, який склали злегка розкльошені джинсові штани, об'ємна шкіряна куртка, а також родзинка лука – білий топ, який практично повністю оголив груди Дженнер, засвітивши точений прес моделі.

На додаток спокусливому аутфіту Кайлі підібрала черевики чорного кольору, а також не забула про захисну маску. Волосся юна красуня розпустила по плечах, а макіяж зробила в нейтральних натуральних тонах. Зірка зробила селфі, а також показала фото в повний зріст біля входу в магазин одягу Louis Vuitton, де розпахнула куртку, показавши, що під нею ховає.

Фанати спекотної красуні одразу засипали її безліччю компліментів, відзначаючи яка же дівчина красива і спокуслива.

«Так солодко», «Краса без кордонів», «Абсолютно приголомшливий шедевр», «чудове ефектне тіло, настільки смачне, ти богиня, я люблю тебе», «так гаряче», «Вау, ти світишся», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, фігуриста Кайлі Дженнер натягнула крихітний купальник до непристойності.

Як Politeka писала, що Кайлі Дженнер в бікіні показала, що означає Райське задоволення.

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер ледве вмістила розкішний розмір в крихітний топ.