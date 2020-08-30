В Україні зростуть зарплати, але підвищення очікує не всіх українців
Зокрема, в Україні в результаті підвищення тарифних розрядів з 1 вересня зарплати вчителів зростуть приблизно на 6%.
Зараз вчитель може мати від 10-го до 14-го розряду. При цьому оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами – від 4050 до 5385 грн.
У постанові Кабміну говориться, що керівники бюджетних підприємств повинні зберігати різницю між зарплатами висококваліфікованих співробітників і працівників без спеціальних навичок. Для цього в уряді пропонують доплачувати до окладу спеціальні виплати.
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Крім самого окладу, вчителі отримують різного роду надбавки, в результаті зарплату "дотягують" до рівня не менше мінімальної.
Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. При цьому вже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Також раніше повідомлялося, що підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень, обіцяне з 1 вересня, не має під собою жодних економічних підстав. Воно базується на невірних розрахунках, заявив експерт Ілля Несходовський.
За його словами, такий розрахунок, як і багато інших розрахунків у бюджеті, не відповідають дійсності. Несходовський називає підвищення не суттєвим, воно не вплине на макроекономічні показники в цілому. Тому це рішення "більш популістське, ніж економічно обґрунтоване", впевнений економіст.
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