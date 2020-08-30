В Украине вырастут зарплаты, но повышение ожидает не всех украинцев

В частности, в Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей вырастут примерно на 6%.

Сейчас учитель может иметь от 10-го до 14-го разряда. При этом оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.

В постановлении Кабмина говорится, что руководители бюджетных предприятий должны сохранять разницу между зарплатами высококвалифицированных сотрудников и работников без специальных навыков. Для этого в правительстве предлагают доплачивать к окладу специальные выплаты.

Кроме самого оклада, учителя получают разного рода надбавки, в результате зарплату «дотягивают» до уровня не менее минимальной.

Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

Также ранее сообщалось, что повышение минимальной зарплаты на 277 гривен, обещанное с 1 сентября, не имеет под собой никаких экономических оснований. Оно базируется на неверных расчетах, заявил эксперт Илья Несходовский.

По его словам, такой расчет, как и многие другие расчеты в бюджете, не соответствует действительности. Несходовский называет повышение не существенным, оно не повлияет на макроэкономические показатели в целом. Поэтому это решение «более популистское, чем экономически обоснованное», уверен экономист.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего.

Как Politeka сообщала, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.